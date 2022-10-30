Рамзан Кадыров: РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал донецкому батальону «Спарта» автомобили, коптеры и продукты питания

Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова донецкому батальону «Спарта» переданы автомобили, коптеры и продукты питания. Об этом в своем телеграм-канале написал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров отметил, что с первых дней проведения российской военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, бойцы из Чеченской Республики и бойцы донецкого батальона «Спарта» вместе прошли через многие горячие точки Донбасса, выполняя задачи любой сложности, чеченских бойцов многое объединяет с донецкими бойцами.
Глава Чеченской Республики отметил, что «действуя слаженно, прикрывая друг друга, бойцы отрядов всегда добиваются поставленных задач» и «фашистов бросает в дрожь только от простых разведданных, что в их районе начали работать чеченские подразделения вместе со «Спартой».
«Как итог, фашистов бросает в дрожь только от простых разведданных, что в их районе начали работать чеченские подразделения вместе со «Спартой». Действуя слаженно, прикрывая друг друга, бойцы отрядов всегда добиваются поставленных задач. Поэтому мы с удовольствием осуществляем поддержку этой донецкой воинской части», - написал Рамзан Кадыров.
По поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и министр Чеченской Республики по делам молодежи Иса Ибрагимов встретились с командиром «Спарты» Артемом Жогой и передали подразделению два автомобиля УАЗ «Патриот», три УАЗ-452, коптеры с тепловизорами, продукты питания, приобретенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Глава Чеченской Республики написал в своей публикации, что «Артема Жогу мы знаем как очень мужественного, бесстрашного и несгибаемого воина. Это человек стойкий, прошедший много суровых испытаний. И я рад, что мы можем сегодня оказывать помощь техникой, инвентарём, припасами отважным бойцам под руководством таких самоотверженных и благородных людей».
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