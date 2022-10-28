Политолог Корнилов заявил, что в Великобритании устали от украинских беженцев

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28 октября 2022, 12:19

беженцы, Vaclav Salek/CTK

Политолог Владимир Корнилов в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 28 октября, высказался на тему, надолго ли еще хватит европейского терпения к беженцам с Украины.

Владимир Корнилов отметил, что, в частности, в Великобритании нет социальных пособий, однако существуют выплаты тем, кто принимает у себя украинских беженцев. Данная сумма составляет 350 фунтов в месяц, однако этого не хватает. По словам политолога, в королевстве уже устали от мигрантов: их нередко выселяют из домов и отелей.

Корнилов также обратил внимание на то, что польские власти намерены резко ограничить права и возможности беженцев на получение пособий, чтобы пресечь "экономический туризм" и отсечь таким образом нахлебников.

Эксперт в беседе с РИА ФАН заметил, что ситуация будет "закручиваться и дальше", поскольку в зимний период проблемы начнутся у самих европейских граждан, вследствие чего содержать еще и украинцев будет накладно.