Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Вице-премьер Украины Верещук призвала беженцев перезимовать за рубежом

, 15:15 Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Украины Верещук призвала беженцев перезимовать за рубежом
батарея, https://unsplash.com/photos/5JLVX9pHjHY

Вице-премьер Украины Ирина Верещук днем во вторник, 25 октября, обратилась к украинским беженцам с призывом при наличии соответствующей возможности не возвращаться на родину грядущей зимой.

Ирина Верещук отметила, что Украине необходимо пережить надвигающуюся зиму, вследствие чего призвала беженцев остаться за границей и перезимовать там.

Вице-премьер Украины уточнила, что власти страны осознают – ситуация будет лишь ухудшаться, поэтому сейчас следует размышлять о том, как пережить холодное время, а уже потом "думать про все остальное".

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей