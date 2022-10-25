Вице-премьер Украины Верещук призвала беженцев перезимовать за рубежом

Вице-премьер Украины Ирина Верещук днем во вторник, 25 октября, обратилась к украинским беженцам с призывом при наличии соответствующей возможности не возвращаться на родину грядущей зимой.
Ирина Верещук отметила, что Украине необходимо пережить надвигающуюся зиму, вследствие чего призвала беженцев остаться за границей и перезимовать там.
Вице-премьер Украины уточнила, что власти страны осознают – ситуация будет лишь ухудшаться, поэтому сейчас следует размышлять о том, как пережить холодное время, а уже потом "думать про все остальное".