Депутат Госдумы Вассерман: соратники Зеленского убьют его, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции Украины

Президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют его соратники, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман.
По словам парламентария, процитированного Telegram-каналом «Дума ТВ», Зеленского убьют «для того, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции и таким образом закрыть вопрос украинской государственности».
«По международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как окончание существования государства», — отметил Вассерман.
Ранее сегодня сообщалось, что армия РФ, применив высокоточные ракеты, уничтожила на территории Донбасса свыше двухсот украинских десантников.