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20 августа 2022, 11:59 Источник: Telegram-канал «Дума ТВ»

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют его соратники, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам парламентария, процитированного Telegram-каналом «Дума ТВ», Зеленского убьют «для того, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции и таким образом закрыть вопрос украинской государственности».

«По международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как окончание существования государства», — отметил Вассерман.

Ранее сегодня сообщалось, что армия РФ, применив высокоточные ракеты, уничтожила на территории Донбасса свыше двухсот украинских десантников.