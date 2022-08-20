Армия России уничтожила высокоточными ракетами в Донбассе более двухсот украинских десантников

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20 августа 2022, 10:15

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала на территории Донбасса свыше двухсот украинских десантников, применив высокоточные снаряды. Соответствующая информация содержится в сводке, размещенной в Telegram-канале министерства обороны РФ.

«В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более двухсот человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», — указывается в сводке МО.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественное ведомство заявило о ликвидации до 130 боевиков в результате удара по району сосредоточения батальона 127-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в городе Харькове.