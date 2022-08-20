Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Армия России уничтожила высокоточными ракетами в Донбассе более двухсот украинских десантников

, 10:15

Армия России уничтожила высокоточными ракетами в Донбассе более двухсот украинских десантников
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала на территории Донбасса свыше двухсот украинских десантников, применив высокоточные снаряды. Соответствующая информация содержится в сводке, размещенной в Telegram-канале министерства обороны РФ.

«В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более двухсот человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», — указывается в сводке МО.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественное ведомство заявило о ликвидации до 130 боевиков в результате удара по району сосредоточения батальона 127-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в городе Харькове.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика