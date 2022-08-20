МО РФ: ударом по району сосредоточения батальона 127-й бригады теробороны ВСУ в Харькове уничтожено до 130 боевиков

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20 августа 2022, 09:58

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В результате удара по району сосредоточения батальона 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в городе Харькове были ликвидированы до 130 боевиков. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Российской Федерации.

«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале МО.

Ранее в субботу сообщалось, что авиация РФ ликвидировала с помощью высокоточного оружия в Харьковской области свыше ста боевиков. В их числе до 20 американских наемников.