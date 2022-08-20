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Российские ВКС уничтожили высокоточным оружием в Харьковской области свыше ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников

, 09:45

Российские ВКС уничтожили высокоточным оружием в Харьковской области свыше ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали с помощью высокоточного оружия на территории Харьковской области свыше ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования “Кракен” и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественная авиация ликвидировала не менее 200 украинских националистов в Днепропетровской области.

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