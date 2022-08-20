Минобороны: ВКС России уничтожили не менее 200 украинских националистов в Днепропетровской области

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20 августа 2022, 09:33

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали не менее 200 украинских националистов на территории Днепропетровской области. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство обороны РФ.

«МО РФ: ударами ВКС в Днепропетровской области практически полностью уничтожен украинский батальон, не менее 200 националистов убиты, более 150 ранены», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота. Жертв в результате инцидента нет.