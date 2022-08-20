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Губернатор Севастополя Развожаев: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, жертв нет

, 09:05

Губернатор Севастополя Развожаев: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, жертв нет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота Российской Федерации, жертв в результате данного инцидента нет. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Развожаев попросил горожан в ближайший час оставаться дома.

Ранее в субботу сообщалось, что председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов сравнил предстоящий украинский саммит по «деоккупации» полуострова с дохлым котом.

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