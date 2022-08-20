Спикер парламента Крыма Константинов сравнил украинский саммит по «деоккупации» полуострова с дохлым котом

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20 августа 2022, 08:53 Источник: РИА Новости

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил украинский саммит по «деоккупации» полуострова с дохлым котом. С соответствующим заявлением спикер парламента выступил в разговоре с РИА Новости.

Во вторник, 23 августа, в онлайн-режиме состоится второй саммит «Крымской платформы». В числе его участников — генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«История с пресловутой "Крымской платформой" напоминает дохлого кота: ничего созидательного и перспективного в ней нет», — отметил Владимир Константинов.

Согласно его точке зрения, киевская сторона проводит саммит, чтобы получить новую финансовую помощь от Запада, спекулируя на крымской теме.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Newsweek указало на то, что украинцы «теряют веру в Испанию», которая не оправдала ожиданий масштабов военной помощи Киеву.