Newsweek: украинцы «теряют веру в Испанию», которая не оправдала ожиданий масштабов военной помощи Киеву

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20 августа 2022, 08:27

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинцы «теряют веру в Испанию», которая не оправдала ожиданий масштабов военной помощи киевской стороне. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указало издание Newsweek.

«Украинцы “теряют веру в Испанию” — она не оправдала ожиданий масштабов военной помощи Киеву. Об этом пишет аналитик издания Newsweek Хорхе Гонсалес-Галларса», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В материале Newsweek отмечается, что руководитель испанского кабинета министров Педро Санчес весной обещал бывшей советской республике масштабную поддержку. В итоге Мадрид поставил Киеву лишь несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение о том, что Украина обстреливает территорию региона из мести за его потерю.