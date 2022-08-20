Представитель ВГА Рогов: Украина обстреливает Запорожскую область из мести за ее потерю

Аргументы Недели → Политика 13+

20 августа 2022, 07:44 Источник: РИА Новости

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киевская сторона обстреливает Запорожскую область из мести за потерю данной территории. Соответствующую точку зрения озвучил представитель региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов, ставший собеседником РИА Новости.

«Постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны украинских войск продиктованы их местью, злобой и бессилием от того, что Запорожская область никогда больше не вернется в состав Украины», — процитирован Рогов в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что одно из подконтрольных Киеву армейских подразделений сдалось в полном составе в населенном пункте Зайцево.