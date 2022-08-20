Народная милиция ДНР: одно из подразделений армии Украины сдалось в полном составе в Зайцево

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20 августа 2022, 07:10

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины сдалось в полном составе в населенном пункте Зайцево. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

В публикации, размещенной в Telegram-канале НМ, говорится, что артиллерия ДНР «нанесла сокрушительные удары» по укреплениям украинских военных в Зайцево, после чего с помощью мессенджера противнику было предложено сдаться.

«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», — указывается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы киевской стороной Запорожской атомной электростанции создают опасность масштабной катастрофы.