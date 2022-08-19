Путин в беседе с Макроном подчеркнул, что обстрелы Украиной Запорожской АЭС создают опасность масштабной катастрофы

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19 августа 2022, 17:02

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы киевской стороной Запорожской атомной электростанции создают опасность масштабной катастрофы. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Путин в разговоре с Макроном подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС Украиной создают опасность масштабной катастрофы — Кремль», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Также известно, что Путин и Макрон в ходе своей беседы отметили важность скорейшего направления на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат на должность британского премьера Риши Сунак призвал не допускать главу РФ на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии.