Макрон планирует в ближайшие дни вновь обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

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19 августа 2022, 18:36 Источник: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон, Julien Mattia/globallook.com

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен через несколько дней вновь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца по итогам беседы глав государств в пятницу.

В документе говорится, что президент Франции озабочен ситуацией на ЗАЭС и «подчеркнул необходимость отправки на станцию в кратчайшие сроки миссии экспертов МАГАТЭ».

В сообщении указывается также, что Путин выразил готовность пересмотреть предыдущее требование России о том, что миссия МАГАТЭ должна направиться на ЗАЭС через российскую территорию. Президенты договорились провести консультации на уровне экспертов и вновь переговорят по этому вопросу в ближайшие дни, говорится в коммюнике.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миссия МАГАТЭ может быстро и безопасно попасть на Запорожскую АЭС по территории Украины. На этом же настаивал генсек ООН Антониу Гутерреш.