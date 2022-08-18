Зеленский заявил, что нет никаких объективных препятствий для посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС

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18 августа 2022, 22:53 Источник: ТАСС

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/globallook.com

Миссия МАГАТЭ может быстро и безопасно попасть на Запорожскую АЭС по территории Украины. Никаких препятствий для этого нет. Об этом заявил в своем вечернем видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Нет никаких объективных препятствий для того, чтобы миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что в ходе встречи с генсеком ООН Гутеррешем во Львове обсудил с ним параметры организации поездки МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так», - сказал Зеленский.

Ранее Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи во Львове, заявил, что ООН сможет оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС только в том случае, если она направится туда через Киев.