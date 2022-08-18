Гутерреш: ООН сможет оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС при условии, что инспекторы направятся туда через Киев

ООН сможет оказать поддержку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС только в том случае, если она направится туда через Киев. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг во Львове, по итогам трехсторонней встречи с президентами Турции и Украины.
Он подчеркнул также, что для этого требуется согласие Москвы и Киева.
«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к заключению, что в Украине у нас имеются возможности в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины», - заявил Гутерреш.
Ранее сообщалось, что генсек ООН обсудил ситуацию на ЗАЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским.