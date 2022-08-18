Гутерреш: ООН сможет оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС при условии, что инспекторы направятся туда через Киев

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18 августа 2022, 19:30 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: Yoshio Tsunoda/Globallook.com

ООН сможет оказать поддержку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС только в том случае, если она направится туда через Киев. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг во Львове, по итогам трехсторонней встречи с президентами Турции и Украины.

Он подчеркнул также, что для этого требуется согласие Москвы и Киева.

«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к заключению, что в Украине у нас имеются возможности в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины», - заявил Гутерреш.

Ранее сообщалось, что генсек ООН обсудил ситуацию на ЗАЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским.