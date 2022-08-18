Зеленский рассказал что обсудил с Гутеррешем зерновую сделку и ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2022, 16:58 Источник: Telegram

Владимир Зеленский и Антониу Гутерреш. Фото: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во Львове обсудил с ним перспективы зерновой сделки и ряд других вопросов, касающихся ситуации вокруг Украины.

«Во Львове провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития», - написал Зеленский по итогам встречи в своем официальном телеграм-канале.

Он также сообщил о том, что обсудил с Гутеррешем вопросы обмена военнопленными, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и роль ООН в обеспечении сохранности этого стратегического объекта.

Ранее со ссылкой на телеканал TRT сообщалось, что во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит Зеленскому распространить зерновую сделку на процесс мирного урегулирования украинского конфликта.