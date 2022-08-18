TRT: Эрдоган предложит Зеленскому распространить зерновую сделку на процесс мирного урегулирования украинского конфликта

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18 августа 2022, 16:30 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Telegram

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступит с инициативой распространить зерновую сделку на процесс мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщил в четверг государственный турецкий канал TRT.

Переговоры проходят 18 августа в старинном замке Потоцких во Львове, за закрытыми для прессы дверями.

Как сообщает телеканал, Эрдоган предложит вернуться к стамбульскому процессу, в ходе которого была заключена зерновая сделка, и взять его за основу переговоров между Россией и Украиной. Для этого, по мнению турецкого лидера, стороны должны заключить соглашение о временном прекращении огня.

Эрдоган также, по информации TRT, вновь готов предложить Турцию в качестве площадки для переговоров Путина и Зеленского.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что зерновая сделка не может стать предпосылкой для переговоров РФ и Украины.