Кулеба: Киев не разделяет мнения Турции по поводу того, что зерновая сделка может стать предпосылкой для переговоров РФ и Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

3 августа 2022, 18:51 Источник: РБК

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Киев, в отличие от Турции, не видит в зерновой сделке предпосылок для достижения договоренностей с Россией по более широкому спектру вопросов. Об этом заявил в беседе с агентством «Укринформ» глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Так он прокомментировал слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, который выразил надежду, что в случае успешной реализации соглашения об экспорте украинского зерна, можно будет вести речь о более широких договоренностях Москвы и Киева — в частности, о прекращении огня и мирных переговорах.

По словам Кулебы, Украина не может разделить оптимизм Турции в этом вопросе.

«Что касается более обнадеживающих сигналов, которые сейчас посылает Турция, что договоренность по зерну — это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, мы не разделяем этого оптимизма», — заявил он.

Накануне сообщалось, что первое судно с украинским зерном, вышедшее в минувший понедельник из порта Одессы, успешно прошло «зерновой коридор».