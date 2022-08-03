Кулеба: Киев не разделяет мнения Турции по поводу того, что зерновая сделка может стать предпосылкой для переговоров РФ и Украины

Киев, в отличие от Турции, не видит в зерновой сделке предпосылок для достижения договоренностей с Россией по более широкому спектру вопросов. Об этом заявил в беседе с агентством «Укринформ» глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Так он прокомментировал слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, который выразил надежду, что в случае успешной реализации соглашения об экспорте украинского зерна, можно будет вести речь о более широких договоренностях Москвы и Киева — в частности, о прекращении огня и мирных переговорах.
По словам Кулебы, Украина не может разделить оптимизм Турции в этом вопросе.
«Что касается более обнадеживающих сигналов, которые сейчас посылает Турция, что договоренность по зерну — это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, мы не разделяем этого оптимизма», — заявил он.
Накануне сообщалось, что первое судно с украинским зерном, вышедшее в минувший понедельник из порта Одессы, успешно прошло «зерновой коридор».