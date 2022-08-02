Вышедшее накануне из порта Одессы судно Razoni успешно прошло по «зерновому коридору»

Издание Ukrainian Shipping Magazine сообщило днем во вторник, 2 августа, что судно Razoni с зерном, которое в минувший понедельник вышло из порта Одессы, успешно прошло "зерновой коридор".
В 02.00 вторника судно Razoni находилось у второй согласованной "безопасной зоны" – недалеко от города Сулина в Румынии. Затем сухогруз пройдет пролив Босфор, после чего направится в порт Триполи в Ливане.
Известно, что Razoni везет 26 тысяч тонн украинской кукурузы. В настоящий момент в одесских портах своей очереди ждут еще шестнадцать судов.