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Вышедшее накануне из порта Одессы судно Razoni успешно прошло по «зерновому коридору»

, 12:37 Источник: РИА "Новости"

Вышедшее накануне из порта Одессы судно Razoni успешно прошло по «зерновому коридору»
кукуруза, https://unsplash.com/photos/NL02eAwtkmM

Издание Ukrainian Shipping Magazine сообщило днем во вторник, 2 августа, что судно Razoni с зерном, которое в минувший понедельник вышло из порта Одессы, успешно прошло "зерновой коридор".

В 02.00 вторника судно Razoni находилось у второй согласованной "безопасной зоны" – недалеко от города Сулина в Румынии. Затем сухогруз пройдет пролив Босфор, после чего направится в порт Триполи в Ливане.

Известно, что Razoni везет 26 тысяч тонн украинской кукурузы. В настоящий момент в одесских портах своей очереди ждут еще шестнадцать судов.

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