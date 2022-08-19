Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

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19 августа 2022, 17:07 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля.

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главным предметом разговора была ситуация вокруг Украины. В частности, Владимир Путин подтвердил готовность России оказать содействие инспекторам МАГАТЭ при поездке на Запорожскую АЭС. Также он проинформировал Макрона о ходе реализации стамбульских соглашений по зерну, указав на то, что продолжают сохраняться препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Кроме того, президенты обсудили инцидент в Еленовке, где погибли десятки украинских военнопленных. Владимир Путин напомнил Макрону, что Россия пригласила для установления фактов обстрела СИЗО, в котором находились пленные, экспертов ООН и Международного Красного Креста.