Гутерреш: миссию ООН по установлению фактов обстрела в Еленовке, где погибли украинские пленные, возглавит бразильский генерал

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18 августа 2022, 21:22 Источник: РИА Новости

СИЗО, Maksim Konstantinov/globallook.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уведомил Москву и Киев о круге полномочий и составе миссии ООН по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке. Об этом он сам рассказал в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с лидерами Турции и Украины во Львове, которая прошла в четверг.

По словам Гутерреша, случившееся в Еленовке «неприемлемо». Он подчеркнул, что военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права и к ним должен быть обеспечен доступ Международного Красного Креста.

Гутерреш также сообщил, что по просьбе Украины и РФ создана миссия ООН по установлению фактов обстрелов в Еленовке, которую возглавит генерал Карлос душ Сантуш Круз из Бразилии. Сейчас идет работа над тем, чтобы обеспечить безопасный доступ миссии к месту происшествия.

«Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без вмешательства какой-либо из сторон», - сказал Гутерреш.