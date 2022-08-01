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ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке

, 20:31 Источник: РИА "Новости"

ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
генсек ООН Антониу Гутерреш, Kremlin Pool, globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш к настоящему моменту получил запросы от РФ и Украины на расследование удара по следственному изолятору в Еленовке, в результате которого погибли 50 украинских военнопленных.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 1 августа, заявил, что сейчас возможность такого расследования изучается.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в результате удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли пятьдесят военнопленных, ранения получили 73 человека.

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