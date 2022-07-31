Дипломат Полянский: Москва рассказала генсеку ООН о свидетельствах вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке

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31 июля 2022, 07:13 Источник: Telegram

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва сообщила генсеку организации Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел следственного изолятора в Еленовке.

Дмитрий Полянский отметил, что Организация Объединенных Наций не должна скрываться от осуждения данного преступления украинской стороны. Дипломат подчеркнул, что РФ в свою очередь осудила попытки киевского режима свалить на нее вину за случившееся.

Полянский уточнил, что Москва призвала ООН незамедлительно дать оценку обстрелу СИЗО в Еленовке.