Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва сообщила генсеку организации Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел следственного изолятора в Еленовке.
Дмитрий Полянский отметил, что Организация Объединенных Наций не должна скрываться от осуждения данного преступления украинской стороны. Дипломат подчеркнул, что РФ в свою очередь осудила попытки киевского режима свалить на нее вину за случившееся.
Полянский уточнил, что Москва призвала ООН незамедлительно дать оценку обстрелу СИЗО в Еленовке.