ООН выразила готовность направить экспертов для расследования гибели украинских пленных в СИЗО Еленовки

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30 июля 2022, 16:57 Источник: ТАСС

Флаг ООН. Фото: imago/Marc John /globallook.com

ООН готова направить в Еленовку (ДНР), где при обстреле СИЗО погибли десятки украинских пленных, экспертную группу для расследования случившегося. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак. Текст заявления распространен в субботу.

«Мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон. <...> Мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста», - говорится в заявлении.

По данным Минобороны РФ на 30 июля, в результате ракетного удара по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных. Еще 73 человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницы.