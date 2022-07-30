ООН выразила готовность направить экспертов для расследования гибели украинских пленных в СИЗО Еленовки

ООН готова направить в Еленовку (ДНР), где при обстреле СИЗО погибли десятки украинских пленных, экспертную группу для расследования случившегося. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак. Текст заявления распространен в субботу.
«Мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон. <...> Мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста», - говорится в заявлении.
По данным Минобороны РФ на 30 июля, в результате ракетного удара по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных. Еще 73 человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницы.