Минобороны: 50 военнопленных украинцев были убиты залпом американской системы «Хаймарс», принадлежащей ВСУ

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30 июля 2022, 14:44

Фото: Минобороны РФ

В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «Хаймарс» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение.

Доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных украинцев. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным, опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России.

Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон.