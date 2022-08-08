Мария Захарова: в Латвии не помышляют об исправлении ситуации, Россия рассмотрит ответные меры

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8 августа 2022, 16:04 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: t.me/s/MariaVladimirovnaZakharova

Власти Латвии не помышляют об исправлении ситуации с антироссийскими провокациями правоохранительных органов республики, и Россия будет готовить ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, когда в российское внешнеполитическое ведомство в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов была вызвана временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка, ей были вручены две ноты протеста.

По информации Захаровой, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич не понял обращения коллег из России.

Как написала дипломат в своем Telegram-канале, Ринкевич "крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии», а также, что власти Латвийской Республики «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности»".

По мнению Захаровой, его "высказывания лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации". Дипломат предупредила: "В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры".