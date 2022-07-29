Захарова назвала фейковыми публикации итальянских СМИ о причастности России к падению кабинета Марио Драги

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29 июля 2022, 22:39 Источник: МИД РФ

Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото: Alberto Lingria/globallook.com

Официальный представитель РФ Мария Захарова в ответ на запрос итальянского информационного агентства ANSA прокомментировала публикации итальянских СМИ о вмешательстве Москвы в политическую жизнь Италии. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Агентство попросило МИД РФ высказать свою позицию по поводу публикаций в итальянских СМИ, в которых говорится о якобы имевших место контактах представителей посольства России в Риме с одной из входивших в правительственную коалицию политических партий, которые были направлены на подрыв работы кабинета Марио Драги.

В своем ответе Захарова назвала публикации фейками и «измышлениями». Она высказала удивление тем, что итальянские политики и СМИ «забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начиная идти на поводу у внешних игроков, <...> пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть «российскую карту» с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы».

Дипломат подчеркнула, что Россия считает Италию «сильной и полноценной страной», отношения с которой всегда строились на принципах взаимопонимания, взаимоуважения и прагматизма.