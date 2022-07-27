Песков заявил, что Путин и Эрдоган в Сочи обсудят вопросы военно-технического сотрудничества

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27 июля 2022, 13:40 Источник: "Интерфакс"

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/globallook.com

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят во время встречи в Сочи, в том числе вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом заявил во время пресс-колла в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, действительно ли Владимир Путин высказывал заинтересованность в сотрудничестве с производителем беспилотников Байрактар турецкой компанией Baykar.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня, и сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне» - ответил Песков.

При этом он добавил, что вопросы сотрудничества Турции и России в военно-технической сфере затрагиваются «почти на каждой встрече» Путина и Эрдогана.

Ранее сообщалось, что визит президента Турции в Сочи запланирован на 5 августа.