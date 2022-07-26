Эрдоган рассказал о том, что Путин заинтересован в сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar

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26 июля 2022, 21:52 Источник: РБК

Турецкий беспилотник Bayraktar. Фото: Yulii Zozuliaukrinform/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет наладить сотрудничество с турецкой компанией Baykar — производителем боевых беспилотников Bayraktar, сообщает CNN Turk.

О заинтересованности Путина в турецких дронах Эрдоган сообщил во вторник на закрытом заседании ЦИК Партии справедливости и развития.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — рассказал он участникам заседания.

Кроме того, по его словам, в Объединенных Арабских Эмиратах проявили заинтересованность в строительстве завода по производству Байрактаров.

В настоящее время одним их основных покупателей турецких беспилотников является Украина. Данные о том, сколько дронов состоит на ее вооружении, засекречены.

Ранее сообщалось, что 5 августа состоится визит Эрдогана в Сочи, где он встретится с Владимиром Путиным.