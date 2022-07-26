Эрдоган рассказал о том, что Путин заинтересован в сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет наладить сотрудничество с турецкой компанией Baykar — производителем боевых беспилотников Bayraktar, сообщает CNN Turk.
О заинтересованности Путина в турецких дронах Эрдоган сообщил во вторник на закрытом заседании ЦИК Партии справедливости и развития.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — рассказал он участникам заседания.
Кроме того, по его словам, в Объединенных Арабских Эмиратах проявили заинтересованность в строительстве завода по производству Байрактаров.
В настоящее время одним их основных покупателей турецких беспилотников является Украина. Данные о том, сколько дронов состоит на ее вооружении, засекречены.
Ранее сообщалось, что 5 августа состоится визит Эрдогана в Сочи, где он встретится с Владимиром Путиным.