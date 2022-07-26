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Путин и Эрдоган встретятся 5 августа в Сочи

, 16:30 Источник: Коммерсантъ

Путин и Эрдоган встретятся 5 августа в Сочи
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 августа посетить с однодневным визитом Сочи, где у него намечена встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил во вторник Reuters со ссылкой на канцелярию турецкого главы.

О предстоящем визите Эрдогана в Сочи написала также во вторник турецкая газета Habertürk. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подтвердил эту информацию.

Предыдущая встреча глав двух государств состоялась 19 июля во время визита Владимира Путина в Тегеран, где проходил трехсторонний саммит Ирана, Турции и России в «астанинском формате».

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