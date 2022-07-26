Путин и Эрдоган встретятся 5 августа в Сочи

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июля 2022, 16:30 Источник: Коммерсантъ

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 августа посетить с однодневным визитом Сочи, где у него намечена встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил во вторник Reuters со ссылкой на канцелярию турецкого главы.

О предстоящем визите Эрдогана в Сочи написала также во вторник турецкая газета Habertürk. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подтвердил эту информацию.

Предыдущая встреча глав двух государств состоялась 19 июля во время визита Владимира Путина в Тегеран, где проходил трехсторонний саммит Ирана, Турции и России в «астанинском формате».