Путин и Эрдоган встретятся 5 августа в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 августа посетить с однодневным визитом Сочи, где у него намечена встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил во вторник Reuters со ссылкой на канцелярию турецкого главы.
О предстоящем визите Эрдогана в Сочи написала также во вторник турецкая газета Habertürk. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подтвердил эту информацию.
Предыдущая встреча глав двух государств состоялась 19 июля во время визита Владимира Путина в Тегеран, где проходил трехсторонний саммит Ирана, Турции и России в «астанинском формате».