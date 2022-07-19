Путин и Эрдоган обсудили в Тегеране проблемы Сирии, Карабаха и крупные двусторонние проекты

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19 июля 2022, 20:33 Источник: Сайт Кремля

Президенты России Путин и Турции Эрдоган во время встречи в Тегеране. Фото с сайта Кремля

В ходе однодневного визита в Тегеран президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об открытой части встречи публикует во вторник сайт Кремля.

В начале переговоров президенты обозначали их повестку: сирийское урегулирование, крупные двусторонние проекты, урегулирование карабахской проблемы.

Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество на переговорах по вывозу зерна через Черное море.

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», - заявил Путин.

В свою очередь турецкий президент высоко оценил роль России в переговорах по зерну.

«В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной», - заявил он.