Генсек ООН назвал «лучом надежды» переговоры в Стамбуле по «зерновому вопросу»

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13 июля 2022, 21:38

Хлеб и зерно, Galina Barbieri/ Global Look Press

Переговоры по вопросу вывоза зерна из Украины, которые прошли в среду, 13 июля, в Стамбуле, являются критически важным шагом для всего мира. Такое мнение выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Чиновник назвал шагом вперёд и «лучом надежды» переговоры по «зерновому вопросу» в столице Турции.

Ранее турецкое Минобороны так прокомментировало сегодняшнее событие: «Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прошла позитивно и конструктивно, стороны выразили готовность решить проблему. Достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном».