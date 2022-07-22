Профессор Фукусима: за жизнь Абэ боролись более сорока медиков, ему перелили тринадцать литров крови

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22 июля 2022, 11:36 Источник: NHK

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, E]Martin Zabala/Xinhua

Профессор Хидэтака Фукусима из больницы при медицинском университете префектуры Нара рассказал, что за жизнь экс-премьера Японии Синдзо Абэ боролась команда из 41 медика, в частности, двадцать врачей.

Хидэтака Фукусима сообщил, что Синдзо Абэ перелили тринадцать литров крови, что равняется объему крови примерно трех взрослых мужчин. Медики смогли остановить кровотечение из крупных кровеносных сосудов политика, однако запустить сердце специалистам так и не удалось.

Профессор подчеркнул, что в определенный момент лечение было необходимо прекратить. Фукусима объяснил ситуацию семье Абэ, которая встретила известие с пониманием.

Напомним, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля в ходе выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.