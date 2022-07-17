Издание Yomiuri сообщает, что убийца Абэ незадолго до нападения на политика написал письмо с намеками на свои планы

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17 июля 2022, 08:40 Источник: Yomiuri

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Annegret Hilse / SVEN SIMON

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ незадолго до нападения написал письмо, в котором якобы намекал на свои планы. Соответствующую информацию в воскресенье предоставило издание Yomiuri.

Послание, о котором идет речь, уже после убийства Синдзо Абэ нашел в своем почтовом ящике проживающий в Японии мужчина, который подвергал критике религиозную организацию "Церковь объединения". Именно ее Тэцуя Ямагами, напавший на экс-премьера, винил в финансовом крахе своей семьи.

В письме говорится, что Абэ не является "настоящим врагом", однако политик, по мнению злоумышленника, один из самых влиятельных людей в Японии, который с "симпатией" относится к "Церкви объединения". Послание было напечатано на принтере и 7 июля отправлено из города Окаяма.