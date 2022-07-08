RT: ВМФ России получил первую атомную подлодку − носитель «Посейдонов»

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8 июля 2022, 21:36

Ракета "Посейдон/ скрин из сюжета RT

Военно-морской флот России усилили свой плавсостав первой атомной подводной лодкой – носителем стратегических ракет «Посейдон». Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает канал «Специально для RT».

Специалисты объясняют, что это первые образцы морской войны нового времени. В ней своеобразные подводные самонаводящиеся подводные беспилотники сыграют роль гораздо больше, чем сами субмарины.

Инженеры создают в размере «Посейдонов» помимо ядерных зарядов, но и подводные беспилотники разнообразного назначения. С их помощью будут выполнять функции от минных станций до дальних разведчиков. Это позволит во много раз увеличить дальность обнаружения бортовых систем подлодок.

Авторы сюжета отметили, что данная техническая революция позволит нам быть первыми и единственными, кто устанавливает стандарты и намечает тенденции, а не копирует иностранные схемы.