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Аргументы Недели Политика 13+

Президент Путин одобрил идею уравнять в правах военных ЛДНР и России

, 22:01

Президент Путин одобрил идею уравнять в правах военных ЛДНР и России
Бойцы Армии ДНР, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о том, что военные Донецкой и Луганской Народных Республик будут уравнены в правах с российскими коллегами.

«То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», − отметил в заявлении глава государства.

Напомним, сегодня во время своего выступления перед лидерами фракций Государственной Думы России президент Владимир Путин коснулся темы военных действий в Донбассе и проведения СВО по демилитаризации Украины. Он заявил, что не РФ, а Запад развязал военные действия в Донбассе.

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