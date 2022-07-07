Путин: «Боевые действия в Донбассе развязала не Россия, а Запад»

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7 июля 2022, 20:39

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Во время своего выступления перед лидерами фракций Государственной Думы России президент Владимир Путин коснулся темы военных действий в Донбассе и проведения СВО по демилитаризации Украины.

Отдельно российский лидер отметил: «Боевые действия в Донбассе развязала не Россия, а западные страны». Ранее Путин сказал, что Москва будет помогать Донбассу, чтобы местное население могло жить в хороших условиях.

Что касается серьёзных действий и передвижений ВС РФ в рамках СВО, то президент подчеркнул, что «Россия ещё ничего не начинала всерьёз на Украине».

Владимир Путин подчеркнул, что «заявления с Запада о борьбе «до последнего украинца» — это трагедия для украинского народа, но, судя по всему, по этому пути всё и идёт».

В конце своего выступления российский лидер отметил: «Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют».

Ранее сегодня стало известно, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении республик Донбасса в состав России в случае проведения соответствующих референдумов. На это указала председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.