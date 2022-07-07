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7 июля 2022, 17:09

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация будет помогать Донбассу, чтобы местное население могло жить в хороших условиях. С таким заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Владимир Путин.

«Россия будет помогать Донбассу, чтобы люди там могли жить в хороших условиях, заявил Путин», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если состоятся соответствующие референдумы. Также спикер указала, что жители освобожденных областей Украины сами решат вопрос о статусе данных территорий.