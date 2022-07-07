Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России в случае проведения соответствующих референдумов

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7 июля 2022, 13:18

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении республик Донбасса в состав России в случае проведения соответствующих референдумов. На это, как передает ТАСС, указала председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

«Совфед рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России, если соответствующие референдумы состоятся», — процитирована спикер в публикации, размещенной в TG-канале информационного агентства.

Также Матвиенко отметила, что жители освобожденных украинских областей будут сами решать вопрос о статусе данных территорий.

Ранее сегодня сообщалось, что российские военные предотвратили серию террористических актов в Херсоне, которые планировали силы специальных операций Украины.