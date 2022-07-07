РИА Новости: российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, которые планировали силы спецопераций Украины

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7 июля 2022, 11:30 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Военнослужащие РФ предотвратили серию террористических актов в городе Херсоне, которые планировали силы специальных операций Украины. Об этом стало известно РИА Новости.

«Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам собеседника журналистов, теракты планировали силы спецопераций Украины, о результатах должны были доложить президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее сегодня сообщалось, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками, который пройдет в ДНР.