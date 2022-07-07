Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР

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7 июля 2022, 07:26 Источник: Telegram-канал ТАСС

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Alexander Rekun / globallookpress.com

Дамаск дал предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками, который пройдет в ДНР. Об этом, как пишет Telegram-канал ТАСС, проинформировала Наталья Никонорова, глава внешнеполитического ведомства республики.

«Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике. Также в нем примет участие Луганская Народная Республика, сообщила в интервью нашему агентству министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в четверг сообщалось, что Рамзан Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках специальной операции на Украине ликвидацию остатков террористов, которые сбежали с территории Чечни.