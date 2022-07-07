Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни

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7 июля 2022, 07:08

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках специальной операции, которую Россия проводит на украинской территории, уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни. Об этом информирует РИА Новости.

«Рамзан Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович призвал власти в Киеве перестать лгать о постоянных «победах» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране.