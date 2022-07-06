Янукович призвал власти Украины перестать врать о постоянных «победах» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июля 2022, 16:11

Бывший президент Украины Виктор Янукович, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал власти в Киеве перестать врать о постоянных «победах» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране. Об этом информирует РИА Новости.

«Янукович призвал нынешние украинские власти перестать врать о постоянных "победах" и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц отметил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи договора о коллективной обороне НАТО.