Шольц: гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи договора о коллективной обороне НАТО

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6 июля 2022, 15:20

Канцлер Германии Олаф Шольц, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи договора о коллективной обороне НАТО. Такое заявление сделал руководитель кабинета министров Германии Олаф Шольц, информирует ТАСС.

«Гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, заявил Шольц», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, немецкий канцлер отметил, что Берлин готов дать Украине «гарантии безопасности». Порядок их предоставления обсуждается в настоящий момент в рамках «Большой семерки», рассказал Олаф Шольц.