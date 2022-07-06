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Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках G7

, 14:40

Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках G7
Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

ФРГ готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках «Большой семерки». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

«Шольц: Германия готова дать Украине "гарантии безопасности", порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен указала, что данный орган готовит законодательную базу для передачи замороженных активов России на восстановление Украины.

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