Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках G7

ФРГ готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках «Большой семерки». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.
«Шольц: Германия готова дать Украине "гарантии безопасности", порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен указала, что данный орган готовит законодательную базу для передачи замороженных активов России на восстановление Украины.