Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках G7

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6 июля 2022, 14:40

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

ФРГ готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в рамках «Большой семерки». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

«Шольц: Германия готова дать Украине "гарантии безопасности", порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен указала, что данный орган готовит законодательную базу для передачи замороженных активов России на восстановление Украины.