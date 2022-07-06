Фон дер Ляйен: Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи замороженных активов России на восстановление Украины

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6 июля 2022, 13:36

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Европейская комиссия в настоящий момент занимается подготовкой законодательной базы, которая позволит передать замороженные активы Российской Федерации на восстановление Украины. Об этом, как передает ТАСС, проинформировала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи замороженных российских активов и активов бизнесменов из РФ на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что использование замороженных золотовалютных резервов РФ для восстановления Украины было бы абсолютно незаконным.