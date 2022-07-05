Мединский на «двойку» оценил познания Зеленского в истории

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июля 2022, 18:11 Источник: Telegram

Владимир Мединский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник президента РФ, председатель Российского исторического общества Владимир Мединский во вторник, 5 июля, на "двойку" оценил "познания" украинского лидера Владимира Зеленского по истории.

Владимир Мединский заявил, что ранее Владимир Зеленский публично поблагодарил премьер-министра Швеции, приняв письмо Карла XII от 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь "незалежной". Помощник президента России обратил внимание на то, что Карл XII считал Сечь протекторатом Швеции. "Точнее - Польши... То есть вассалом вассала", – подчеркнул он.

По словам председателя Российского исторического общества, "гетманом Малороссии в изгнании", которому было адресовано письмо Карла, тогда являлся некто Орлик, который так никогда и не дождался ни прощения от царя Петра I, ни поддержки от "евросоюзников". "Вот что бывает с двоечниками по истории", – заметил Мединский.