Джонсон обсудил с Зеленским судьбу приговоренных в ДНР к расстрелу британских наемников

Премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник, 5 июля, обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским судьбу британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных в ДНР к расстрелу.
В канцелярии премьер-министра Великобритании уточнили, что Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили дела украинских бойцов британского происхождения, захваченных в последние недели в плен.
Напомним, 9 июня в Донецке к расстрелу приговорили трех плененных в Мариуполе иностранцев – одного гражданина Марокко Саадуна Брагима и двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, целью которой являлся захват власти в ДНР.